Общество

Юлия Рудницкая из 76-й дивизии участвует в конкурсе «Краса ВДВ-2020»

Представитель 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии-ефрейтор Юлия Рудницкая принимает участие в конкурсе красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ-2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дивизии.



Фото музея «Тульские самовары». Участница из Пскова под номером 8.

Финальный этап конкурса проходит в период с 27 февраля по 6 марта на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. На пути к победе девушки уже прошли два этапа, в ходе последнего испытания они показали свои умения в приготовлении пищи. Ранее также прошло состязание по профессиональному мастерству «Сила оружия».

В конкурсе участвуют военнослужащие-женщины со всей страны - от Пскова до Уссурийска, от каждой части и соединения, самые красивые и подготовленные девушки, отметили организаторы мероприятия. Из 12 конкурсанток будет выявлена сильнейшая девушка, которая сможет носить звание «Красы ВДВ» и надеть диадему.