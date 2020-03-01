Общество

Серия открытых уроков по робототехнике началась в Палкинском районе

В Палкинском районе началась серия открытых уроков по робототехнике для младших школьников. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель кружка робототехники Теодор Плявинский, занятия прошли уже в трех школах.

Занятия проводятся по совместной инициативе главы района и Псковской региональной общественной молодежной организации «Равные возможности». При этом используется оборудование приобретенное с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Общественники, при поддержке педагогов школ, составят подробный отчет о состоянии технического творчества в районе: сколько детей готовы заниматься робототехникой, есть ли педагоги, готовые обучать ребят, есть ли для этого материально-техническая база и так далее.

«Этот отчет поможет руководству района принять взвешенное решение по исполнению проекта «Успех каждого ребенка», реализация которого идет на территории области. В планах - посетить все шесть школ Палкинского района. Заключительной точкой станет самая отдаленная школа района - Качановская.ключительной точкой станет самая отдаленная школа района - Качановская», - рассказал Теодор Плявинский.