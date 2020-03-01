Общество

«Эхономика» с Сергеем Пайстом. ВИДЕО

Сегодня, 3 марта, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о реализации «мусорной реформы» в псковском регионе, о взаимоотношениях с подрядными организациями и контролирующими органами. Также гость студии разъяснил, что делать и куда обращаться, если в квитанции на оплату внесены недостоверные данные или услуга не была оказана.