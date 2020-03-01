Общество

Букеты к 8 Марта подорожают на 10-15%

Букеты к 8 Марта в этом году будут дороже на 10-15% - это связано с плохими погодными условиями в странах, где выращивают растения, пишут «Известия».

Самые популярные цветы к празднику - розы и тюльпаны. Наименьшим успехом пользуются мимозы, их подарит всего 1% покупателей. Цветы в Россию везут из Латвии, Нидерландов, Сербии. Но подарить букет - не лучший выход из ситуации.

Оказывается, чаще всего россиянки получают путевки за границу. Опрос к празднику провел популярный агрегатор авиабилетов. Отмечать 8 марта отправлялись в Париж, Венецию, Прагу. 22% девушек дарили чемоданы, спальные мешки, фотоаппараты. Еще 6% женщин предпочли экстремальный вариант для 8 Марта - прыгали с парашютом и летали на аэростате.