Общество

РПЦ не советует заболевшим простудой ходить в храм

В Русской православной церкви верят, что коронавирус не передается через причастие, однако напоминают, что присутствие больного человека в храме чревато заболеванием других прихожан, пишет «Интерфакс».

«Мы как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие святых Христовых таин, через тело и кровь Христовы заразиться нельзя. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что и эпидемические заболевания православных верующих не касаются», - заявил во вторник на пресс-конференции в Москве глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

По его словам, история, в том числе, история церкви, определенно говорит о другом. «Эпидемии - это не явление новейшей эпохи. Наиболее христианские с точки зрения истории средние века и поздняя античность были временем массовых эпидемических заболеваний, в том числе, и тогда, когда люди жили достаточно благочестиво», - отметил священник.

Признавая, что через причастие «нельзя принести никакую заразу», он в то же время указал: «Если ты стоишь в одном пространстве храма с другим, больным человеком, то это не значит, что ты не должен соблюдать гигиенических норм, и что не должен человек, который ощущает свое нездоровье, в нынешней ситуации с любовью подумать о других».

Представитель церкви уточнил, что говорит об этом безотносительно к коронавирусу. «Если я чихаю и кашляю, то лучше мне сегодня остаться дома и не идти на богослужение ради любви к ближнему, чтобы на него не перенести свою инфекцию. Тем более важно думать об этом сегодня», - добавил священник.

Что касается духовенства, то его долг, по словам протоиерея, служить у престола Божия в любых ситуациях. «Я уверен, что не найдется клириков, которые из-за коронавируса отступились бы от своего священнослужения», - подчеркнул он.

Он также высказал мнение, что «мера присутствия коронавируса в информационном пространстве на порядок превышает присутствие его в реальной жизни людей». По словам отца Максима, «молитва Церкви - о том, чтобы подобная диспропорция сохранялась, а постепенно буря коронавируса утихла и в информационном пространстве».