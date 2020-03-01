Общество

На этой неделе в Пскове начнут устанавливать новые сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора

Сто сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Пскове. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, отвечая на вопрос радиослушателя о том, куда можно выкидывать пластик, если контейнеры для РСО куда-то исчезли.

«Вопрос по "сеткам" поднимался 2-3 недели назад. Вчера к нам пришли сто новых сетчатых контейнеров, и, начиная с этой недели, их начнут расставлять по местам, где их раньше не было или они были, но куда-то делись», - пояснил гость студии.

Комментируя жалобы на непрактичность прежних «сеток» для раздельного сбора мусора, Сергей Пайст уточнил, что «сегодняшние образцы вообще другого формата и другого типа».

«Мы столкнулись с проблемой, что начали воровать крышки от баков Теперь у баков будут другие крышки. Там будут два достаточно больших отверстия, чтоб туда можно было складировать что-то более крупное», - сказал Сергей Пайст.

«Думаю, на этой неделе жители Пскова увидят новые "сетки"», - заключил он.