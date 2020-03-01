Общество

В Псковской области стартовал опрос по возможным срокам весенней охоты на пернатую дичь

Сроки весенней охоты в Псковской области-2020 будут утверждены с учетом мнения охотпользователей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по природным ресурсам и экологии, с учетом аномальных природных условий зимы 2019-2020 годов на территории Псковской области возможна ранняя миграция водоплавающей дичи и вальдшнепа, а также ранний период токования глухарей и тетеревов. В связи с этим комитет предлагает к обсуждению и собирает предложения от охотников и охотпользователей по возможным датам установления единого десятидневного срока весенней охоты на пернатую дичь в 2020 году.

Предложения собираются путем голосования в сообществе комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в срок до 23.59 10 марта. Предложение, получившее большинство голосов охотников и охотпользователей, будет направлено губернатору Михаилу Ведерникову и для принятия соответствующего нормативно-правового акта.

Подписчикам предлагается выбрать один из трех вариантов ответа: с четвертой субботы марта, с первой субботы апреля и и со второй субботы апреля.

Добавим, что на сегодняшний день установлены сроки охоты: