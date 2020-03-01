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Общество

Альфа-Банк поможет восстановить Залитский дом культуры

04.03.2020 10:00|ПсковКомментариев: 0

Альфа-Банк выделил денежные средства на восстановление дома культуры на острове Залит, расположенного в 25 километрах к северо-западу от Пскова. Финансирование будет направлено на капитальный ремонт здания: замену кровли, обновление фасада, установка систем отопления и водоснабжения, отделку внутренних помещений, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Альфа-Банк уделяет особое внимание проектам, направленным на поддержку объектов культуры и отдыха жителей малых городов. На острове Залит живет много талантливых людей, которые из-за устаревших объектов социальной инфраструктуры были лишены возможности для творческой самореализации, - отмечает региональный управляющий ОО «Псковский» Альфа-Банка Ирина Баранова. - Уверена, в новом доме культуры будет проходить много образовательных и культурных мероприятий, что позволит сделать жизнь жителей острова более насыщенной и интересной».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в октябре прошлого года администрация Псковской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве, и поблагодарил руководство банка за готовность принять активное участие в реализации социальных проектов в регионе. «Жители Залита неоднократно говорили о необходимости проведения капитального ремонта учреждения культуры. Уверен, что после реконструкции здание может стать центром общественной жизни острова. Ранее региональные власти смогли решить целый ряд актуальных вопросов Залита по медицинскому обслуживанию, обеспечению пожарной безопасности, сбору и утилизации мусора с островной территории. В настоящее время ведется активная работа по улучшению транспортного сообщения с материком», - отмечает глава региона.

Альфа-Банк принимает активное участие в жизни общества во всех городах России, где развивает свой бизнес: проводит конференции, направленные на привлечение инвестиций в регионы, помогает образовательным и культурных учреждениям. Банк стремится, чтобы его социальная и благотворительная деятельность способствовала постоянному и гармоничному развитию общества.

В 2019 году успехи банка оценило жюри авторитетного британского журнала The Banker, присудив премию «Банк года в России».

Источник: Псковская Лента Новостей
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