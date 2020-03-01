Общество

5 марта в Великих Луках состоится весенний праздник для профсоюзных активистов

5 марта в Великих Луках состоится весенний праздник для профсоюзных активистов города и Великолукского района. Участники мероприятия вместе отметят наступающий Международный женский день и поздравят мужчин с прошедшим Днем защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в праздничной программе - выступления юных музыкантов из детской музыкальной школы № 1 имени М.П. Мусоргского, хореографического ансамбля «Фантазия», музыкальные поздравления от Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, от профсоюзных активистов из Куньинского района, танцевальные композиции от творческих коллективов города.

Праздник пройдет в здании Псковского облсовпрофа на ул. Ленина, 24. Ожидается, что в нем примут участие около 100 профсоюзных активистов.