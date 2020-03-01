Общество

Вернувшиеся из стран с COVID-19 россияне должны сообщить о себе на «горячую линию»

Роспотребнадзор рекомендует гражданам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, сообщать на «горячую линию» сведения о дате и месте пребывания за рубежом, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

«Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию", организованную в субъекте Российской Федерации», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Также Роспотребнадзор рекомендует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции «для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому)».