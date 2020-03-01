Общество

Заседание по иску Игоря Батова против строительства завода «Титан-Полимер» снова отложено

Псковский городской суд отложил предварительное судебное заседание по иску активиста Игоря Батова с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер». Такое решение было принято на заседании сегодня, 3 марта, в связи с поступлением в суд коллективного административного иска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском горсуде, предварительное заседание отложено на 1 апреля, на 14:30 для решения вопроса о соединении требований административных истцов в одно производство.

Таким образом на следующем предварительном заседании будет рассматриваться два дела одновременно - по индивидуальному иску Игоря Батова и по коллективному административному иску, которые будут слиты в одно производство.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, половина истцов уже согласились с объединением исков.

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Напомним, псковский активист Игорь Батов направил в суд иск с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер». Одним из исковых требований стал запрос о предоставлении документов Псковским районом, таких как схема земельного участка, технологическая схема, проектная документация, схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, результаты инженерных и других изысканий, связанных с получением разрешения на строительство завода «Титан-Полимер».

Затем в Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене разрешения на строительство химзавода «Титан- Полимер». В качестве истцов в нем фугирует 21 человек, среди них лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко, псковский промышленник Игорь Савицкий, общественник Игорь Батов, координатор псковского штаба Навального Алексей Дорожкин и другие.

В качестве ответчика выступает администрация Псковского района, среди заинтересованных лиц - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и ГАУ «Госэкпертиза Псковской области».

По мнению истцов, выданное разрешение на строительство незаконно, так как противоречит статьям 49, 51 Градостроительного кодекса РФ и Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и нарушает права истцов на благоприятную окружающую среду и получение достоверной информации о ей состоянии.

Кроме того, в исковом заявлении указывается, что оспариваемое разрешение выдано на этап строительства объекта (завод по производству двухосноориентированной ПЭТ-пленки (БОПЭТ) с «недостоверно декларируемым классом опасности IV». «Вся однако вся необходимая документация должна была быть подготовлена и предоставлена в отношении конечного объекта капитального капительного строительства - завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и двухосноориентированной ПЭТ-пленки, который является особо опасным промышленным объектом, имеющим класс опасности I, чего со стороны застройщика сделано не было», - указывают авторы коллективного иска.