Общество

В ЛДПР предложили запретить экспорт хвойной древесины

Депутаты фракции ЛДПР предложили запретить до 31 декабря 2030 года экспорт деловой древесины хвойных пород. Соответствующий законопроект рассмотрели на пленарном заседании Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Документ предусматривает, что до указанного срока заготовка сосны, кедра, пихты и лиственницы допускается только для переработки или использования без переработки на территории Российской Федерации.

По словам члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрея Андрейченко (ЛДПР), предлагается внести изменения в Лесной кодекс и запретить экспорт деловой древесины. «Если говорить о лесе-кругляке, когда повысили пошлину на его экспорт, стали распиливать его пополам или сбивать щепки. И это уже считается переработанной продукцией», — пояснил депутат.

В ЛДПР считают, что надо запретить экспорт такой древесины. При этом готовые изделия вывозить не запрещается.

На пленарном заседании законопроект не поддержали. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя инициативу, отметил, что в законодательстве нет понятия «деловая древесина». К тому же законопроект не решает проблемы лесной отрасли.

«Невозможно решить все проблемы лесной отрасли путём простого запрета. Мы не должны забывать, что в этой отрасли работает более 1 млн человек», — сказал Николаев. Он также отметил, что постепенно доля необработанной древесины в структуре экспорта снижается. Если раньше две трети кругляка отправляли на экспорт, сейчас это меньше трети.

«Нужно добиться комплекса решений в отношении реформирования лесной отрасли. Но этот законопроект не приведёт к этим целям и оставит без дохода и возможности заработка огромное количество людей», — подчеркнул депутат.