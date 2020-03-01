Общество

Глава Пскова: Информация о падении снега с крыши гордумы преувеличена автором

Глава города Пскова Елена Полонская принесла извинения женщине-инвалиду и ее сопровождающему, перед которыми днем 1 марта упал снег с крыши здания городской Думы. Частично снежная масса задела ноги женщины, которая передвигается на инвалидной коляске.

«Я разговаривала с Игорем Дудоровым по описанным Дмитрием Егоровым фактам, произошедшим вчера, спросила о самочувствии Любови Михайловны, под ноги которой действительно упал снег с крыши. Никаких претензий ни у Игоря Дудорова, ни у Любови Михайловны ни ко мне, ни к городской Думе нет. Кроме этого, мы получили записи с камер видеонаблюдения, где отчетливо видна реальная картина произошедшего и, могу с уверенностью сказать, что информация, описанная Дмитрием Егоровым, преувеличена», - рассказала Елена Полонская.

При этом, отметила она, власти все равно не снимают с себя ответственности, по данному факту будет проведена внутренняя проверка.

Как пояснила Елена Полонская, несколько лет назад в Псковской городской Думе был проведен капитальный ремонт крыши. Как выяснилось сегодня, при проведении ремонта на крыше была установлена только часть снегодержателей.

Елена Полонская подчеркнула, что в ближайшее время в ходе проведения внутренней проверки будет выяснено, почему снегодержатели не были установлены в должном количестве и были ли они надлежащего качества.