Общество

7 правил безопасности во время онлайн-общения

Попробуйте подсчитать, какое количество способов, ресурсов и приложений вы используете для общения каждый день. Вполне возможно, вы удивитесь тому, что их гораздо больше, чем кажется.

Самое банальное - звонки по мобильному телефону. Признаем, что городская телефонная связь почти вымерла, и используется крайне редко.

Второй уходящий в прошлое способ - sms. С распространением мобильного интернета отправка простых текстовых сообщений стала просто способом проинформировать о движении денег на банковском счете или рассказать о рекламных акциях в магазине.

Теперь перейдем к самому интересному. Общение в интернете, которое происходит незаметно для нас через множество самых разных сервисов:

- Мессенджеры (коих у каждого владельца смартфона наберется не меньше 3-5 штук);

- Социальные сети (и это не только Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, но и Инстаграм, Ютуб, Тикток, Твиттер и еще десятки более узкопрофильных);

- Форумы на самые разные темы от техники и ремонта до медицины и домашних животных;

- Сайты знакомств, нацеленные непосредственно на построение отношений и поиск партнера;

- Онлайн-видеочаты, причем не только стандартные, вроде Skype или видеосервис в WhatsApp, но и разнообразные чат-рулетки, где можно «вживую» пообщаться с тысячами незнакомцев по всему миру.

Зачастую активный пользователь мобильного телефона коммуницирует со своими друзьями, семьей, коллегами как минимум через несколько мессенджеров, пару-тройку соц. сетей и является посетителем хотя бы одного форума, даже если это происходит по необходимости. Кстати, о форумах: если сейчас вы закатили глаза на предположение, что вы ими пользуетесь, вспомните о масштабных ресурсах с терабайтами медийного контента, благодаря которым пиратство приобрело совсем другой смысл.

В итоге вопрос безопасности при активном онлайн-общении однажды встает ребром перед каждым, кто хочет чувствовать себя комфортно на бескрайних просторах интернета. Вспомним 7 базовых правил, которые стоит соблюдать в сети.

1. Не спешите рассказывать о себе

Это может прозвучать странно (ведь зачем же еще мы знакомимся и общаемся с людьми?), но не всегда и не всем стоит сразу говорить о том, где вы живете, как часто и какой спортзал посещаете, кем и в какой компании работаете. Эта информация может рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете, например:

ваш потенциальный уровень жизни, исходя из города и района проживания;

в какой день, во сколько и как долго вы отсутствуете дома;

сколько вы примерно зарабатываете, если находитесь на той или иной должности.

Сохранения хотя бы частичной анонимности на первых этапах общения - маст-хэв любого здравомыслящего человека.

2. Не хвалитесь покупками

Этот пункт напрямую связан с предыдущим. По тому, как часто вы демонстрируете обновки на фотографиях и видео, выложенных в интернет, несложно подсчитать размеры ваших затрат, и, следовательно, дохода. А вы, конечно, понимаете, что это не то, что стоит в первую очередь сообщать посторонним и малознакомым людям.

3. Осторожнее со ссылками

Если кто-то из ваших новых знакомых (и тем более - незнакомых) прислал вам ссылку, не спешите по ней переходить. Это может быть смешной пост в соц. сети facebook.com, а может источник вирусов для вашего устройства, маскирующийся под очень похожий домен faceboook.com. Всегда обращайте внимание на написание адреса. А если он скрыт под какой-то фразой или словом, сначала наведите на ссылку курсор, чтобы увидеть адрес, не нажимая на него.

4. Берегите информацию о банковских картах

Пожалуй, все уже давно запомнили, что нельзя никому сообщать цифровой код с обратной стороны карты. Однако, не все в курсе, что порой достаточно знать только номер карты (да, тот, что находится спереди), чтобы ею воспользоваться. И даже подтверждение платежа с помощью sms не всегда срабатывает. Особенно это касается покупок на иностранных сайтах.

Вывод? Не отправляйте никому, кроме близко знакомых людей, фото своей банковской карты или даже просто ее номер.

Если нужно получить от кого-то перевод, то можно воспользоваться электронными системами платежей и регулярно выводить из них деньги, чтобы там не оставалось значительных сумм.

5. Не все файлы одинаково безопасны

Особенно это касается архивов с расширением rar и zip, а также исполняемых файлов с расширением .exe. Именно в таких форматах чаще всего рассылают вирусы и программы для кражи ваших данных. 10 раз подумайте, прежде чем принимать и, тем более, запускать / открывать такой файл, если вы получили его от какого-нибудь нового знакомого. Да и от старого тоже. Порой, наши друзья могут быть и не в курсе, что именно отправляют.

6. Уважайте личную информацию других людей

Каждый из нас отлично знает, что сплетничать о других - скажем так, не самое культурное и интеллигентное занятие. И всё равно все это, конечно, делают. Но одно дело - обсудить последние новости королевской семьи, а другое - пожаловаться или поязвить о проблемах своих знакомых, друзей, коллег с работы. Это дорожка по очень тонкому льду. Ведь именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, на той стороне может оказаться друг вашего знакомого, который, естественно, не станет скрывать такую информацию.

Поверьте, вам будет, как минимум, очень неловко, когда ваш коллега, придя на работу, вместо фразы «доброе утро» поинтересуется, какие еще подробности его или ее жизни вы успели обсудить со всем интернетом.

7. Пользуйтесь проверенными и надежными сервисами

Недостаточно просто проверять адрес, по которому вы переходите: каждый сервис, площадка или приложение изначально должны быть надежными. С основными соц. сетями все ясно: Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter и Facebook известны давно (хотя у последнего с безопасностью периодически случаются накладки). А вот что с сайтами знакомств и видеочатами?

Попробуем помочь вам в этом вопросе и расскажем о сервисах, которые считаются приличными и заслуживающими доверие.

Сайты знакомств

Badoo.com

Относительно молодая площадка для поиска партнера и построения отношений: существует с 2011 года. Однако это мешает сайту активно развивать и без того широкий функционал, близкий к полноформатным соц. сетям. Пользоваться Баду можно бесплатно, но с ограничениями. К плюсам можно отнести наличие не только браузерной версии, но и мобильных приложений, удобное управление «свайпами» и фотоверификация всех новых пользователей.

Tinder.com

На сегодняшний день Тиндер без лишней скромности можно назвать одним из самых известных сервисов для знакомств. Использование «свайпа» для выражения согласия или отказа от знакомства — придумка именно Tinder, которая сегодня стала чуть ли не обязательной для аналогичных приложений. Преимущественно платформой пользуются в мобильном формате. Базовые возможности — бесплатны, а вот за дополнительные фишки и большую свободу действий нужно будет доплачивать.

Mamba.ru

Сеть ресурсов для знакомств, объединившаяся под общим названием «Мамба». Год создания — 2003, количество пользователей на сегодняшний день — больше 40 миллионов. На платформе помимо непосредственно сайта знакомств находятся блоговый раздел, где любой юзер может вести свой электронный дневник, а также доска объявлений, где, даже не имея регистрации в сервисе, можно размещать сообщения о поиске партнера или партнеров.

Loveplanet.ru

Еще одна сеть сайтов, работающая по многоканальной схеме распространения: любой владелец домена имеет возможность подключиться к партнерке LovePlanet и зарабатывать с каждого нового пользователя ресурса, а также с его трат на платные услуги сервиса. Набор возможностей сайта стандартен: настройка предпочтений и интересов в персональной анкете, выбор потенциального партнера для отношений, общение и переписка.

Dating.ru

Позиционирует себя как абсолютно бесплатный сайт знакомств. Интересный факт: dating.ru не требует регистрации на площадке для начала пользования ее возможностями. База мужчин и женщин, ищущих пару, доступна всем и сразу. Помимо прочего, на сайте Дэйтинг возможна коммуникация не только с помощью переписки, но и через встроенный видеочат.

Видеочаты

Omegle.com

Старейший и известнейший случайный онлайн-видеочат. Минималистичен как в дизайне, так и в функционале. Главная задача — подключать гостей сайта к общению с незнакомцами через веб-камеру.

Chatroulette.com

Возможно, самая популярная рандомная чат-рулетка, созданная через считанные месяцы после Омегл. Сервис пережил периоды необычайного взлета и печального падения, и все еще остается очень популярным в своей области. Слабой стороной стал отсутствующий, по сути, контроль пользователей, из-за которого время от времени в чате «выпадают» анатомические достоинства вместо лиц собеседников, что нравится далеко не всем.

CooMeet.com

Специализированный онлайн-видеочат для общения с девушками. И не просто девушками, а тщательно отобранными и прошедшими проверку на «чистоту помыслов». Так что, если вы находитесь в поиске своей судьбы, КуМит — идеальное место, чтобы попытать свое счастье.

CamSurf.com

Рандомный видеочат, существующий и как обычный веб сайт и как мобильное приложение, что ощутимо расширяет его потенциальную аудиторию и удобство использования.

ChatRandom.com

Одна из достаточно молодых чат-рулеток, разработанная в 2011 году, которая, однако, стала центром скопления большого числа пользователей: заявлено порядка 4 миллионов человек. ЧатРандом, помимо основного случайного видеочата, предлагает своим посетителям виртуальные «маски» для сохранения анонимности, настройки чата, текстовую переписку и настройку интересов.

Каков вывод?

Безопасность и «здоровая» анонимность остаются жизненной необходимостью при общении в сети. Да, со всей готовностью подтверждаем: в интернете можно построить крепкую дружбу и найти настоящую любовь, но, как и в реальном — оффлайн — общении, не стоит слишком торопиться и руководствоваться наивной мыслью, что все всегда честны с вами. К сожалению, гарантировать собственный покой и безопасность зачастую можем только мы сами.

Статья подготовлена при поддержке https://coomeet.com/no/anonymous