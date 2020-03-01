Общество

Создатель Ольгинской гимназии в Пскове попросила губернатора содействия в приобретении нового здания

Директор и основатель Ольгинской гимназии в Пскове Ольга Вихрова попросила губернатора Псковской области помочь частной школе получить льготное кредитование под приобретение нового, более просторного здания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение она озвучила на встрече главы региона Михаила Ведерникова с псковским бизнесом сегодня, 3 марта, в рамках обсуждения реализации нацпроекта по поддержке МСП в регионе.

Ольга Вихрова заявила, что была не готова на такой большой спрос на предлагаемые Ольгинской гимназией образовательные услуги.

«Сейчас у нас 65 учеников. Нам нужно новое здание, свое. Аренду такого большого здания мы не потянем. Готовы вложить свои средства, но мы не можем кредитоваться по программе Минэка как социальные предприниматели, поскольку мы не субъект МСП», - поделилась она.

Ольга Вихрова сообщила, что как инвестор готова за десять лет выкупить здание, но при условии льготного кредитования. Кроме того, она готова рассмотреть форму государственно-частного партнерства.

В ходе обсуждения этого вопроса Михаил Ведерников отметил, что на федеральном уровне есть существенные меры поддержки частных детских садов и яслей. «Этот вопрос нужно обсуждать отдельно. Проект необычный, нетрадиционный в плане поддержки. Надо посмотреть опыт других регионов, если он есть», - предложил он.

Ольга Вихрова в свою очередь сообщила, что заинтересована развивать и направление частных детских садов и яслей.