Общество

Следователи из Саратова предлагают снять фильм о воинах, освобождавших пушкинское Михайловское

В рамках акции «75 шагов навстречу 75-летию Победы» руководство Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области направило ходатайство в СКР об инициировании в российском министерстве культуры съемок фильма о воинах, которые освобождали псковское Михайловское - поэтическую родину Пушкина. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В публикации на сайте разъясняется, что сотрудники СУ СК РФ уже не первый год оказывают помощь музею 32-й Саратовской Краснознаменной 29-й гвардейской Ельнинской ордена Суворова II степени дивизии — участвуют в архивных поисках, а также в обновлении, дополнении и систематизации экспозиционного материала. Боевой путь этого соединения известен многими славными победами. Так, за участие в боях с японцами на озере Хасан в 1938 году дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а её командир Николай Берзарин позднее, в 1945 году, стал первым комендантом поверженного Берлина и его имя сейчас носит одна из улиц в столице Германии.

В октябре 1941 года дивизия вела оборону Москвы на Бородинском поле и о подвигах её бойцов пишет в своих «Воспоминаниях и размышлениях» маршал Георгий. Жуков: «Спустя почти 130 лет после похода Наполеона, этой дивизии пришлось скрестить оружие с врагом на Бородинском поле, том самом поле, которое давно уже стало нашей национальной святыней, бессмертным памятником воинской славы. Воины 32-й стрелковой дивизии не уронили этой славы, а приумножили её». За освобождение города Ельни Смоленской области в августе 1943 года дивизии было присвоено почётное наименование «Ельнинская». А с января 1944 года гвардейцы воевали на псковской земле, сражались за село Михайловское — поэтическую родину великого русского поэта Александра Пушкина.

Разрушенный Святогорский монастырь с Никольской церковью (1947). Фото из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В июле 1944 года дивизия приняла участие в Режицко-Двинской наступательной операции, в ходе которой была освобождена Опочка.

В настоящее время дивизия носит название 144-й Гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова и дислоцируется в Смоленской области, а её именем названа улица в городе Саратове, где без малого век назад, в 1922 году, подразделение было сформировано.