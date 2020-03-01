Общество

Члены псковского жилищно-строительного кооператива рискуют остаться без жилья и без взносов

Члены одного из жилищно-строительных кооперативов города Пскова рискуют остаться без жилья, на которое они вносили взносы. О сложившейся сложной ситуации глава города Елена Полонская рассказала на общегородском итоговом совещании с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти по итогам деятельности в феврале.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, члены кооператива несколько лет вносили взносы на будущее жилье, но недавно получили информацию о грядущей ликвидации кооператива, а его руководство перестало выходить с ними на связь. Члены кооператива уже обратились с соответствующими заявлениями в прокуратуру и УМВД, в связи с чем Елена Полонская попросила участвующих в совещании представителей данных структур взять этот вопрос на контроль.