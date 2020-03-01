Общество

За февраль в Пскове произошло 17 пожаров

За февраль в городе Пскове произошло 17 пожаров, из них 10 - в жилом секторе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, об этом доложил председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев на общегородском итоговом совещании с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти по итогам деятельности в феврале.

При этом пострадало 3 человека, в том числе 2 - погибло. Кроме того, на территории муниципалитета было зафиксировано 11 возгораний мусора в общественных местах и первые палы травы.

Как доложил начальник ГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт, половина совершенных в городе ДТП составляют наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Он призвал муниципальные власти либо сделать такие переходы более освещенными, либо ликвидировать их в тех местах, где это невозможно. Также начальник ГИБДД сообщил, что с начала года на территории города в ДТП погибло 2 человека, по линии ГИБДД выявлено более 3 тыс. административных правонарушений, задержано 69 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 6 автомобилистов были задержаны нетрезвыми повторно.

По словам начальника УМВД РФ по городу Пскову Сергея Сурина, наиболее распространенным видом преступлений по-прежнему остаются кражи, их доля в общей структуре занимает порядка 80%. При этом продолжается рост мошенничеств по уже давно используемой схеме, совершенных дистанционно, с помощью телефона, когда мошенник представляется жертве сотрудником службы безопасности банка.

В завершение встречи глава город Елена Полонская напомнила, что 22 апреля по всей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации и попросила всех присутствующих оказать содействие в его проведении на территории муниципального образования «Город Псков».