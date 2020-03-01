Общество

В псковских УК осужденные отбывали наказание не на общественно полезных работах

Прокуратурой города Пскова в январе 2020 года в организациях проведены проверки соблюдения законодательства при исполнении уголовного наказания в виде обязательных работ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, проверка показала, что работниками ООО «Услуги ЖКХ» и ООО «Микрорайон № 13» допускаются нарушения требований уголовно-исполнительного кодекса РФ, нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения наказаний в виде обязательных работ.

Согласно статье 25 УИК РФ вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

В ходе проверок организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, установлено, что распоряжения о приеме осужденных для отбывания наказания содержат виды обязательных работ, не являющихся общественно полезными, и отсутствуют в нормативном правовом акте администрации города Пскова, которым утвержден перечень видов обязательных работ.

В указанных распоряжениях также в нарушение статьи 26, 28 УИК РФ отсутствуют сведения об ознакомлении осужденных с распоряжениями о приеме их на обязательные работы, а также с Правилами внутреннего распорядка организаций.

По результатам проведенных проверок прокуратурой города опротестовано 7 распоряжений о приеме осужденных на обязательные работы, внесено 2 представления.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.