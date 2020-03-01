Общество

Две псковские компании нарушали закон о защите персональных данных

В ходе проведения в январе 2020 года проверок прокуратурой города совместно с представителем УФСБ России по Псковской области у двух операторов связи выявлены нарушения законодательства в сфере связи и персональных данных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Так, проведенной проверкой в ООО «Ситилайн» и ООО «Транзит – Телеком» установлено, что организационные меры, направленные на предотвращение доступа к линиям связи, сооружениям связи, не приняты, порядок доступа не разработан.

В ходе проверки в указанных организациях также выявлены нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных.

Так, в ООО «Транзит – Телеком» угроза безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных не определена, модель угроз отсутствует, что является нарушением законодательства. Также перечень средств защиты информации не определен. Учет машинных носителей персональных данных в организации не ведется, порядок их использования после окончания обработки персональных данных не определен.

Кроме того, проведенной проверкой в деятельности указанных организаций установлено, что политика организации в области защиты персональных данных должным образом не определена.

По результатам проверки в адрес руководителей указанных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения закона устранены.