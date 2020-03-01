Общество

После ареста автомобиля директор великолукской организации возместил долг по иску о защите прав потребителя

В отделе судебных приставов г. Великие Луки было возбуждено исполнительное производство о взыскании с организации 108 тысяч рублей по иску о защите прав потребителя.

Великолукская организация обязана была возместить взыскателю суммы по поставке несоответствующих составленному договору изделий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, должник, в лице директора организации, был уведомлен о возбуждении в отношении его организации исполнительного производства. После получения постановления о возбуждении исполнительного производства директор пришел на прием к судебному приставу-исполнителю.

На личном приеме судебным приставом-исполнителем было установлено наличие автотранспортного средства, принадлежащего по праву собственности организации. На данное автотранспортное средство был составлен акт описи и ареста имущества. На следующий день после ареста автотранспортного средства директор организации предоставил квитанцию об оплате задолженности в полном объеме, а именно 108 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении юридического лица подлежит окончанию фактическим исполнением.