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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

03.03.2020 21:54|ПсковКомментариев: 0

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.

В ведомстве сообщили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. На данный момент в ОАЭ выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

Ранее в Абу-Даби были отменены гонки «Тур ОАЭ» из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В общей сложности в мире пневмонией COVID-19 заболели более 92,1 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира. В России в общей сложности зафиксированы шесть случаев: двое граждан Китая на территории страны, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, а также россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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