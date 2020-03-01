Общество

Новый круглосуточный канал «Запад 24» начал свое вещание в Псковской области

Новый круглосуточный канал «Запад 24» начал свое вещание. Как сообщает ГТРК «Псков», проект, созданный на базе ГТРК «Калининград», создаст единое информационное пространство на территории всего Северо-Запада - от Балтийска до Воркуты, от Мурманска до Пскова.

«Запад 24» - это не только новости и прямые трансляции, но и познавательные программы, которые будут предоставлять филиалы ВГТРК, в том числе наша телекомпания.

Смотреть новый канал можно в любое время и на любом устройстве. Достаточно зайти на сайт «запад-24.ру».