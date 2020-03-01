Общество

В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. Его куратор депутат-единоросс Александр Хинштейн направил новый вариант поправок к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» начальнику Государственного правового управления президента (ГПУ) Ларисе Брычевой. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта. Содержание предложений «Ведомостям» подтвердил Хинштейн.

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там. Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме – не менее 20 кв. м. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» – небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам. На шум от посетителей таких баров жалуются жители домов, говорит Хинштейн. Логично увязывать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах – на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе, говорит депутат.

Проблема «наливаек» актуальна: такие бары начали появляться в 2013 г., когда была запрещена торговля пивом в нестационарной рознице (палатках и киосках), напоминает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин. В итоге небольшие магазины разливного пива перекочевали на первые этажи жилых домов, но, после того как власти стали бороться и с ними, предприниматели вынуждены были переводить заведения в статус общепита – он может торговать алкоголем по ночам.

По оценке ФРИО, таких заведений общепита в России более 1500, говорит Небольсин. Однако в такой редакции закон ударит по всем барам и ресторанам, расположенным в жилых домах, говорит Небольсин. Таких заведений гораздо больше: в жилых домах по всей России располагается свыше 5000 баров (около трети от общего количества), больше 3000 ресторанов (20%) и свыше 200 рюмочных (около половины), по данным справочника 2ГИС.

«Если ограничить время потребления алкоголя в ресторане, то гости перестанут ходить, ведь в заведения приходят отдохнуть, выпить и повеселиться», – согласен Алексей Васильчук, сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers («Чайхона № 1», «Депо. Москва», ГК «354 Exclusive Height» и проч.). Рентабельность у бизнеса и так минимальна, а новые меры могут убить индустрию, считает он.