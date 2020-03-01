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Общество

Псковский аэропорт теперь может принимать гражданские самолеты в круглосуточном режиме

04.03.2020 08:55|ПсковКомментариев: 0

Псковский аэропорт теперь может принимать гражданские воздушные суда в круглосуточном режиме. Этой новостью поделился со своими подписчиками в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Более года напряженной работы - поиска финансирования, разработки дополнительных проектов, согласования с Минобороны и Росавиацией - в нашем аэропорт сертифицировано свето-сигнальное оборудование», - написал глава региона.

По его словам, это дает существенные дополнительные возможности по развитию новых маршрутов и направлений.

Михаил Ведерников напомнил, что уже с марта появится новое более удобное расписание авиарейсов по маршруту Псков - Москва. Будет 4 рейса в неделю, а с мая - 5 рейсов.

«С начала лета запускаем Псков - Калининград. Прорабатываем Псков - Анапа, Псков - Симферополь», - отметил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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