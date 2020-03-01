Общество

Главврач Псковской межрайонной больницы оштрафован за нарушение сроков оплаты по госконтракту

Главный врач Псковской межрайонной больницы оштрафован за нарушение порядка и сроков оплаты поставленного по госконтракту товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что между указанным медучреждением и ООО «Юнит Групп» был заключен государственный контракт на сумму 119 тыс. 119,68 рублей на поставку медицинских изделий. В ходе проверки в деятельности учреждения здравоохранения прокуратура выявила грубые нарушения порядка и сроков оплаты поставленных медицинских изделий, в связи с чем в отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области привлекло главного врача Псковской межрайонной больницы к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей.