Общество

Опубликован график работы Кадастровой палаты по Псковской области в праздничные дни

В связи с празднованием Международного женского дня (8 марта) изменится график работы Кадастровой палаты по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, с 7 по 9 марта - выходные праздничные дни.

Для представления государственных учетно-регистрационных услуг по экстерриториальному принципу офисы будут открыты 6 марта с 09.00 до 17.00. В это время можно будет подать или получить документы на недвижимость, расположенную в других регионах России.

С 10 марта Кадастровая палата по Псковской области начнет работать в обычном режиме.

Обращаем внимание, что в выходные праздничные дни государственные услуги можно получить с помощью электронных сервисов ведомства. Заказать и получить выписки из Единого госреестра недвижимости можно с помощью нового онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений об объектах недвижимости ЕГРН.

Кроме того, задать любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно в круглосуточном режиме по телефону Всероссийского центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8 800 100-34-34 (звонок по России бесплатный).