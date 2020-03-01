Общество

2 тонны свежей клюквы не пропустили через границу в Невельском районе

2 тонны свежей клюквы не допустили к ввозу в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» Невельского района, расположенном на российско-белорусском участке государственной границы РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе документарной проверки установлено, что партия следовала из Белоруссии на территорию России без сопровождения сертификатом страны-экспортера, который смог бы подтвердить её фитосанитарное состояние.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.