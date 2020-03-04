Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа, пишет «Газета.ру».

Постановление распространяется на маски, респираторы, комбинезоны химзащиты, противочумные костюмы и дезинфектанты, но не касается гуманитарной помощи другим странам и вывоза предметов для личных целей граждан.

Правительство приняло решение, чтобы не допустить дефицита перечисленных товаров на фоне распространения коронавируса.