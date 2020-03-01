Общество

Кандидата для назначения на пост бизнес-омбудсмена в Псковской области выберут 10 марта

Расширенное заседание Общественного совета, в рамках которого пройдет публичное обсуждение кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, состоится 10 марта в 15.00 по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23, кабинет №201. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе публичного обсуждения кандидаты на должность омбудсмена выступят с докладом о программе своих действий и ответят на вопросы участников заседания общественного совета. В целях формирования списка участников расширенного заседания Общественного совета информацию о намерении принять участие в публичном обсуждении необходимо направить на адрес электронной почты: oi.rarog@economics.pskov.ru, указав ФИО представителя предпринимательского сообщества региона и контактные данные, уточнили в областном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В здании администрации области действует пропускной режим, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Последний день подачи заявления кандидата на должность уполномоченного и документов, предусмотренных указом губернатора области от 6 декабря 2012 года № 43-УГ «О порядке отбора кандидатов на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области и учета мнения предпринимательского сообщества Псковской области», - 5 марта.

Документы подаются в комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23. Дополнительную информацию об отборе кандидатов можно получить по телефону 8(8112) 299-729, добавочный 105, контактное лицо - Рарог Оксана Игоревна.