Общество

На вопрос о законности проживания котов в подвалах жилых домов ответили псковские чиновники

Управляющие организации обязаны обеспечить запрет доступа в подвалы грызунов, кошек и собак. Нарушение этого правила является нарушением правил содержания общего имущества в многоквартирных домах, сообщила председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова. Так она ответила на соответствующий вопрос, размещенный на сайте губернатора.

«Хотелось получить разъяснение от соответствующей структуры администрации области о правомерности предоставления возможности для отдыха и обогрева бездомным котам и кошкам в подвалах многоквартирных жилых домов (МКД). МКД не имеет продухов в подвале, а приямки давно закатаны асфальтом, поэтому запустить бездомышей можно, только открыв им дверь в подвал, - написала Светлана Суетова. - Предполагаю, что ответ на мой вопрос будет важным для получения точной информации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, как для сторонников гуманного отношения к бездомным животным, так и для людей, относящихся к таким животным с брезгливостью и неприязнью. Хочу получить однозначный ответ: можно или нет пускать кошек в подвал?»

Татьяна Смирнова пояснили, что 4 декабря 2019 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1498, которым внесены изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. «Многие считают, что данное постановление открывает доступ в подвалы для бездомных животных. Вместе с тем, это не так», - отметила она и процитировала новую формулировку из документа: «в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях, в том числе посредством постоянного поддержания в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества, в случае наличия продухов в таких помещениях».

«Таким образом, о доступе животных в подвалы и технические подполья в новой редакции подпункта "в" не сказано ни слова», - резюмировала руководитель областного комитета по региональному контролю и надзору.

Кроме того, по ее словам, продолжает применяться постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170, где определено, что организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить защиту помещений от проникновения животных (грызунов, кошек, собак), на все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов.