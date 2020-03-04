Общество

В Пскове получатели государственных услуг принимали поздравления от полицейских

В преддверии Международного женского дня посетителей подразделений полиции, оказывающих государственные услуги населению, ожидал приятный сюрприз. Акция проводится МВД России во всех регионах. В Псковской области старт праздничной эстафете дали сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Сегодня в центре внимания стражей порядка – представительницы прекрасного пола. Именно в их адрес при вручении паспортов звучали теплые слова поздравлений. Среди них были и те, кто получает свой главный документ впервые.

Начальник подразделения Алексей Пятериков вручил юным псковичам и их матерям поздравительные открытки и пожелал им быть достойными звания гражданина Российской Федерации.

Акция продолжится и в других подразделениях, оказывающих государственные услуги, в том числе по линии ГИБДД.