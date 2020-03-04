Общество

Памятник в деревне Замошье Плюсского района отремонтируют к 75-летию Победы

Памятник в деревне Замошье Плюсского района удастся отремонтировать к 75-летию Победы – за два десятилетия фигура Скорбящей Матери покрылась глубокими трещинами. Состояние монумента оценили на месте председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и глава района Виталий Аршинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Мемориальный комплекс был создан в советские годы на месте трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 14 января 1944 года отряд карателей ворвался в деревню, людей собрали в каменных амбарах и заживо сожгли. Жертвами стали 107 местных жителей, среди которых 40 детей и 36 женщин. В живых остались 13 человек.

После войны на месте перезахоронения установили крест, 20 лет назад его заменил монумент «Скорбящая Мать» и плиты с высеченными именами погибших.

«В прошлом году мы немного благоустроили эту территорию – убрали железобетонные плиты с цветниками, через аукцион отремонтировали площадку», - рассказала Александру Котову глава городского поселения «Заплюсье» Антонина Арефьева. Эти работы были выполнены за счет средств местного бюджета. Памятник тоже требует ремонта, но денег на такие расходы у района не хватает. Полная замена монумента обошлась бы в сумму более миллиона рублей, восстановление – примерно в шесть раз дешевле. По словам Антонины Арефьевой, есть и специалисты, и технологии, позволяющие вернуть памятнику прежний вид. Кроме того, в планах волости – замена белых мраморных плит с именами погибших на темные с более читаемым крупным шрифтом.

Александр Котов отметил, что на его имя поступили обращения жителей деревни, руководства района и городского поселения об оказании помощи. «В преддверии 75-летнего юбилея Победы в области создан организационный комитет под руководством губернатора Михаила Ведерникова, запланирован целый ряд мероприятий по приведению братских захоронений и памятных мест в порядок», - напомнил Александр Котов.

Председатель Собрания депутатов рассказал, что обратил внимание главы региона на важность реконструкции мемориала в деревне Замошье. Михаил Ведерников поддержал предложение и уже выделил необходимую сумму из резервного фонда.

Александр Котов отметил объем работ, выполненных волостью и районом в прошлом году, и поблагодарил местные власти за то, что общими усилиями памятные места содержатся в порядке. «Надеюсь, в ближайшее время здесь начнутся работы, завершить которые необходимо к празднику Дня Победы. Это большая юбилейная дата. Мы должны хранить память о Великой Отечественной войне», - сказал Александр Котов.

В этот же день спикер регионального парламента принял участие в торжественном вручении юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Памятные награды получили разведчица партизанского отряда Галина Гонтарь, жительница блокадного Ленинграда, санитарка и почтальон Зинаида Горчакова и участник партизанского движения Павел Паклин. Все награждаемые – в почтенном возрасте 94-96 лет и гостей с поздравлениями принимали дома.

Александр Котов пожелал ветеранам доброго здоровья и поздравил с приближающемся праздником Победы.