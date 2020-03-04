Общество

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил Денис Иванов двоим ветеранам

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов двоим ветеранам, проживающим на территории избирательного округа №15.

Нине Тихоновне Ефименко 95 лет, а Альберту Михайловичу Васильеву — 85. Денис Иванов навестил ветеранов на дому и каждому вручил юбилейную медаль от имени главы город Пскова Елены Полонской.

«В России нет ни одной семьи, в чьей истории не было бы черных страниц Великой Отечественной войны. Война искалечила тысячи судеб и принесла много страданий на долю поколения военного времени. Годы идут, но память о вашем великом подвиге будет жить и передаваться из поколение в поколение», - подчеркнул депутат и пожелал ветеранам здоровья, тепла и внимания со стороны родных и близких.

Напомним, медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2019 года.

Всего юбилейные медали получат 10 ветеранов, проживающих на территории округа №15.