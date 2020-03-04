Общество

Псковский Союз пенсионеров участвует в проекте создания «Палатки дружбы» в ганзейском Брилоне

Псковский Союз пенсионеров принял участие в проекте по изготовлению палаток в рамках Международных Ганзейских Дней Нового времени в Брилоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, «ручная работа» является частью слогана Международных Ганзейских дней в Брилоне.

Палатки должны быть собраны из связанных вручную представителями ганзейских городов - участников фрагментов. Размер каждого фрагмента - 15х15 см. Порхов и Великий Новгород уже выслали свои работы. Теперь и Псков присоединился к этой «акции», пояснила руководитель отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

За основу проекта взята мировая идея так называемых «Палаток встреч». Их в общей сложности 31 в мире: в городах США, Кении и нескольких европейских городах. Они выполнены из сшитых друг с другом небольших деталей и олицетворяют собой знак дружбы, мира и совместной деятельности.

Палатки дружбы в Брилоне будут установлены в центре города, в праздничном ганзейском пространстве. Они будут открыты для посещения, внутри организаторы предполагают обустроить зоны отдыха.

Напомним, 40-е Международные Ганзейские Дни Нового времени пройдут в Брилоне (ФРГ) с 4 по 7 июня.