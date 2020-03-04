Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Ульяной Михайловой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

В ходе часовой беседы будут затронуты вопросы, связанные с деятельностью псковских профсоюзов и их планами на текущий год.

Начало программы в 13.05. Как обычно, на сайте ПЛН будет вестись видеотрансляция прямого эфира. Телефон прямого эфира - 56-73-72.