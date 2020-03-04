Общество

Представители Избирательной комиссии Псковской области посетили Опочецкий и Себежский районы

3 марта председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук посетили с рабочим визитом Опочецкий и Себежский районы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии, в Опочецком районе они встретились с главой муниципального образования Юрием Ильиным и председателем ТИК Татьяной Бобылевой и обсудили работу территориальной комиссии, вопросы взаимодействия администрации района с избирательными комиссиями различного уровня, а также ход подготовки к избирательному циклу 2020 года.

Кроме того, Игорь Сопов и Сергей Ковальчук пообщались с членами Территориальной и Молодежной избирательных комиссий района. Председатель МТИК Мария Васильева и секретарь МТИК Марина Титова рассказали об участии молодежи в районных мероприятиях, о заинтересованности молодых и будущих избирателей в вопросах избирательного права и избирательного процесса, а также поделились планами дальнейшей работы.

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Важной темой в разговоре с членами Молодежной избирательной комиссии стало обсуждение проекта «Волонтеры конституции». Молодежь заинтересовалась проектом и готова включиться в работу. Председатель и секретарь областного избиркома выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и оказанию методической помощи избирательным комиссиям Опочецкого района.

В рамках визита в Себежский район Игорь Сопов и Сергей Ковальчук ознакомились с составом и деятельностью Территориальной избирательной комиссии. На встрече обсуждались рабочие вопросы, текущая деятельность комиссии, техническое оснащение ТИК, формирование кадрового резерва и вопросы по подготовке к проведению Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.



Кроме того, Игорь Сопов и Сергей Ковальчук приняли участие в заседании оперативного штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов. Глава Себежского района Леонид Курсенков на заседании остановился на вопросах обеспечения законности и правопорядка, оказания организационно-технического и иного необходимого содействия избирательным комиссиям района в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов во все уровни власти Себежского района в Единый день голосования 13 сентября. Игорь Сопов проинформировал участников совещания по вопросам подготовки и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.



Добавим, на встрече с руководителем областной Избирательной комиссии присутствовали председатель и заместитель председателя ТИК Себежского района, системный администратор ГАС «Выборы» и председатель Молодежной избирательной комиссии.