Общество

Единороссы провели патриотический вечер для воспитанников псковского центра «Подросток»

В псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошел вечер, посвященный партизанскому движению на Псковщине.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», дети из Центра образования «Подросток» с интересом слушали рассказы о легендарном продовольственном обозе для блокадного Ленинграда, собранном в партизанском крае, о самоотверженных партизанских отрядах, превращавших жизнь фашистов в ад, об оружии, которым добровольцы уничтожали врага и о многом другом.

Мероприятие провел секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Игорь Тарасов. Также пообщались с ребятами и вручили им подарки – георгиевские ленты и пироги – заместитель секретаря Псковского городского местного отделения Партии Валерий Лесников и члена фракции «Единая Россия» в гордуме депутат Галина Неваленная.

Впервые была представлена масштабная экспозиция с артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в бывшем Партизанском крае. Ребята могли увидеть собственными глазами и даже потрогать ручную типографию, на которой печатались призывные листовки, ручные фонари, посуду и даже боеприпасы.

Игорь Тарасов напомнил, что партизанские отряды на Псковской земле начали образовываться с первых дней оккупации и создавались из местного населения для борьбы с вражескими лазутчиками, диверсантами, парашютистами.

Затем Тарасов подробно и интересно рассказал присутствующим о ключевых событиях времен Великой Отечественной войны, связанных с партизанским движением на псковской земле. В том числе о партизанском обозе с продовольствием , который вышел из деревни Нивки, Дедовичского района 5 марта 1942 года и добрался с оккупированной территории через линию фронта в в осажденный Ленинград, а также о совместных боевых действиях русских и белорусских партизан при обороне Суражских ворот.

В завершение встречи ребята могли задать интересующие их вопросы. Кроме того, они поблагодарили партийцев за интересное мероприятие и изъявили желание бывать на подобных вечерах и в дальнейшем.