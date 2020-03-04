Общество

Псковский облсовпроф вкладывает средства в ремонт гребной базы - Ульяна Михайлова

Псковский областной совет профсоюзов каждый год вкладывает средства в ремонт здания на улице Воеводы Шуйского, 9, где располагается гребная база. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Она отметила, что облсовпроф является собственником большого количества объектов, и там, где арендаторы добросовестные, нет проблем и конфликтных ситуаций - «они спокойно эксплуатируют недвижимое имущество».

Что касается гребной базы на улице Воеводы Шуйского, то арендатором объекта уже более 30 лет является спортивная школа «Ника». «И состояние гребной базы - результат их деятельности», - сказала Ульяна Михайлова. По ее словам, все это терпели до тех пор, пока не был сожжен соседний объект на улице Воеводы Шуйского, 11. Сейчас идет поиск инвестора, который на условиях софинансирования включится в его восстановление.

«Если уж речь идет о длительной эксплуатации, то давайте, друзья, будем выполнять обязательства, которые прописаны в договоре аренды», - подчеркнула Ульяна Михайлова и заметила, что, со своей стороны, облсовпроф вкладывает средства в ремонт, к примеру, сейчас планируется отремонтировать тепловой узел.