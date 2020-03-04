Общество

Стратегия социально-экономического развития города Пскова до 2030 года будет увязана с Генпланом города

Стратегия социально-экономического развития города Пскова до 2030 года должна быть увязана с Генпланом города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое пожелание в адрес разработчиков Стратегии - Российской Академии хозяйства при президенте РФ - высказала на совещании 4 марта замглавы администрации Пскова Валентина Зубова.

«На самом деле частично Стратегия уже заложена в Генплане», - пояснила она и также попросила разработчиков отразить в Стратегии не только развития Пскова как туристического центра, но и развитие экономического кластера, в том числе с учетом того, что в нескольких километрах от Пскова находится особая экономическая зона «Моглино». Валентина Зубова отметила, что Генплан - это живой организм, и в этом году будет заключен контракт на небольшие корректировки данного документа с учетом реализации нацпроектов.

Между тем, замглавы администрации Павел Волков высказал просьбу уделить в Стратегии особое внимание развитию транспортной сети города, особенно с учетом того, что Псков - это крупный логистический узел. Валентина Зубова предложила проработать вопрос организации перехватывающих логистических комплексов между Псковом и пунктами пропуска на границе РФ.

Глава городской администрации Пскова Александр Братчиков обозначил разработчикам проблему, связанную с расширением границ Пскова в западную сторону. «Проблема в том, что застройка идет по большей части в районе, а инфраструктура - городская: садики, школы, сети, дороги, поликлиники. И получается, что у нас не очень комфортные отношения с районом. Люди покупают жилье в районе, в школу хотят водить детей к нам, но не могут этого сделать из-за районной прописки. Также обстоит дело и с поликлиниками. «Хотел бы, чтобы это было предусмотрено. Чем ближе будет 2030 год, тем острее будет стоять эта проблема», - заключил Александр Братчиков.