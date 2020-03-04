Общество

Учения по освобождению заложников из спорткомплекса «Олимп» прошли в Пскове. ФОТО

4 марта оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Метель-Олимп-2020».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, Пограничного Управления, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа неустановленных лиц в количестве четырех человек, вооруженных огнестрельным оружием, ворвалась в спортивный зал Универсального спортивного комплекса «Олимп» (Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11). Под угрозой оружия преступники захватили в заложники около 20 находящихся в здании граждан и выдвинули свои условия. Они потребовали освобождение своего знакомого, отбывающего наказание в ИК-6 УФСИН России по Псковской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предоставление автобуса для следования в аэропорт, а также самолет для вылета за пределы Российской Федерации и 2 миллиона евро.

В случае невыполнения условий преступники угрожали расправой над заложниками.

С учетом неприемлемых требований и угрозы для жизни удерживаемых преступниками заложников оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области было принято решение о проведении боевого мероприятия по нейтрализации террористов.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.