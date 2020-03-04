Общество

Ульяна Михайлова: В случае принятия закона о санаторно-курортном оздоровлении из бюджета потребуется 10-20 млн рублей

На реализацию закона о санаторно-курортном оздоровлении работающего населения Псковской области, если он будет принят, потребуется от 10 до 20 млн рублей в год. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Гость студии напомнила, что президиум Псковского облсовпрофа решил объявить 2020 год Годом оздоровления. В рамках этой темы, по ее словам, планируется продолжить лоббировать законодательную инициативу о санаторно-курортном оздоровлении работников бюджетной сферы Псковской области. Ульяна Михайлова рассчитывает, что при правильной организации бесед, дискуссий, круглых столов с работодателями и властью возможно одобрение и совместное внесение соответствующего законопроекта.

Пока же он не нашел поддержки в региональном парламенте, констатировала депутат. «Здесь при внесении законодательной инициативы прослеживается наша и моя личная недоработка, потому что мотивации явно было недостаточной, что позволило сделать вывод, что требуются сумасшедшие денежные средства из регионального бюджета, чтобы запустить волну оздоровления», - заявила Ульяна Михайлова и сообщила, что на самом деле речь может идти о сумме от 10 до 20 млн рублей в год.