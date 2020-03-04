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Общество

Псковичей спросят, каким они хотят видеть свой город в 2030 году

04.03.2020 15:09|ПсковКомментариев: 4

Основная цель Стратегии социально-экономического развития города Пскова до 2030 года - чтобы псковичи стали лучше жить. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил журналистам глава городской администрации Александр Братчиков, комментируя начало работы над документом. 

«Чтобы псковичи стали лучше жить - это основная задача. Мы обязательно сделаем опросник для жителей Пскова, каким они видят свой город в 2030 году. Важно послушать мнение людей. Важно, чтобы люди об этом подумали. Мы хотим работать над Стратегией с упором на их мнение, а не действовать против их воли», - подчеркнул Александр Братчиков. 

Наряду с этим, глава городской администрации попросил разработчиков Стратегии уделить особое внимание развитию событийного туризма в Пскове, придумав «новую фишку» - какое-то мероприятие, которое будет связано именно с нашим городом и проводиться с какой-то периодичностью. Таким мероприятием, напомнил он, раньше была Всероссийская масленица. При этом глава городской администрации сообщил разработчикам Стратегии, что площадкой для такого мероприятия мог бы стать Зеленый театр, который частично реконструируется. 

Особое внимание в Стратегии также будет уделено цифровизации и разработке городских приложений по взаимодействию горожан с управляющими компаниями и органами власти.

Напомним,  конкурс на разработку Стратегии выиграла Российская Академия народного хозяйства при президенте РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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