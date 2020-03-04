ФНПР поблагодарила специалиста Псковского облсовпрофа за плодотворную работу на Всероссийском молодежном профсоюзном форуме

Федерация Независимых Профсоюзов России выразила благодарность специалисту Псковского облсовпрофа Анастасии Мелещенко за плодотворную работу на Всероссийском молодежном профсоюзном форуме ФНПР «Стратегический резерв 2019: Мотивация», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
В письме, направленном заместителем председателя ФНПР Александром Шершуковым в адрес председателя областного профсоюзного объединения Ульяны Михайловой говорится, что организационный комитет Форума высоко оценил личный вклад Анастасии Мелещенко в формирование итоговых предложений по совершенствованию подходов к отдельным направлениям профсоюзной деятельности ФНПР, членских организаций ФНПР в интересах развития стратегии профсоюзного движения.
«Благодарим за подготовку молодого профсоюзного активиста и внимание к развитию молодежной политики ФНПР», — говорится в завершении письма.