Общество

В библиотеке микрорайона Овсище прошел урок мужества «Шестая рота поименно встала»

3 марта в библиотеке микрорайона Овсище прошел урок мужества «Шестая рота поименно встала».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие было посвящено дню памяти воинов-десантников 6 роты. Участниками встречи стали старшеклассники школы № 3 г. Пскова. Перед ребятами выступил Олег Дементьев – соавтор книги «Шаг в бессмертие» о подвиге 6 роты псковских десантников в 2000 году в Аргунском ущелье.

Он начал встречу с рассказа о предыстории трагических событий 2000 года, произошедших в Чечне. Автор поделился своими ощущениями и впечатлениями о процессе написания книги, много говорил о том, как он, собирая материал, встречался с родителями погибших воинов-десантников.

Весь рассказ Олега Дементьева сопровождала мультимедийная презентация с фотографиями из семейных архивов воинов-героев.

Ребята-старшеклассники с уважением и пониманием слушали историю подвига воинов-десантников 6 роты.

В завершении мероприятия писатель пожелал ребятам не забывать историю своей страны и высказал мысль о том, что каждый молодой человек должен исполнить свой патриотический долг.