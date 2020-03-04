Общество

В псковской Ассоциации юристов обсуждили правила проведения общего собрания жильцов

В Псковском отделении «Ассоциации юристов» в рамках проекта «ЖКХ-право знать» состоялся семинар, на котором участники обсуждали правила проведения общего собрания жильцов. В качестве эксперта на семинаре выступил председатель исполнительного комитета Ассоциации юристов, председатель общественного Совета при комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Гусаков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации.

В рамках семинара были рассмотрены общие правила и формы проведения собрания; кто может являться инициатором и периодичность проведения; вопросы, которые могут рассматриваться и вопросы, которые должны в обязательном порядке рассматриваться на общих собраниях; оформление, регистрация и хранение протоколов, ответственность за подделку протоколов.

Темя общего собрания логично перетекла в разговор о полномочиях и возможностях Совета и председателя многоквартирного дома. Эксперт напомнил: как избирается Совет; каков срок полномочий; порекомендовал оптимальную численность и состав.

В заключение семинара Дмитрий Гусаков отметил: «Как показывает опыт работы юристов, многие проблемы в ЖКХ решаются путем выяснения запросов сторон. Чего хотите вы как собственник или наниматель; чего хотят ваши соседи; что может предложить управляющая кампания; что вы можете ей предложить? Чтобы найти ответы на эти вопросы нужно проводить общие собрания и создавать советы домов»

Напомним, проект «ЖКХ - право знать» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основанная цель проекта- создание алгоритма действий для решения правовых проблем граждан в сфере ЖКХ. Отметим так же, что в рамках проекта проводиться консультирование юристов вопросам ЖКХ, записаться на консультацию можно по телефону 89532356767.