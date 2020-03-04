В Госдуму внесли законопроект о праве муниципалитетов предоставлять служебное жилье участковым

Органам местного самоуправления (МСУ) предложили дать право выделять участковым служебное жилье, сообщает «Парламентская газета».
Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Законопроектом предлагается дополнить перечень полномочий органов местного самоуправления правом на «предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности».
По закону о соцгарантиях сотрудникам органов внутренних дел, в случае отсутствия на территории муниципального образования жилья специализированного жилищного фонда МВД, участковому и членам его семьи квартира предоставляется муниципалитетом. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении не действуют с 1 января 2017 года, говорится в пояснительной записке.
При этом органы местного самоуправления, несмотря на отсутствие полномочий, продолжают выделять помещения для проживания участковых. После 1 января 2017 года таким образом участковым было предоставлено более 700 жилых помещений, что говорит о заинтересованности в постоянном присутствии стражей порядка на обслуживаемых территориях, сказано в пояснении к проекту.
Авторы также подчеркивают, что в адрес депутатов Госдумы поступают обращения глав муниципалитетов о том, что надзорные органы выявляют в их деятельности нарушения в части нецелевого расходования средств бюджетов из-за выделения служебных помещений участковым, несмотря на отсутствие полномочий.
Ранее Володин обращал внимание на то, что немногие участковые сегодня проживают на территории своих участков. Спикер подчеркивал необходимость обеспечения инспекторов служебным жильем в новых микрорайонах.