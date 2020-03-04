Общество

«Справедливая Россия» предложила ввести уголовное наказание для чиновников за гибель людей при ЧС

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для чиновников за нарушение правил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, если в результате пострадали люди, пишет «Парламентской газеты».

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 219.1 о невыполнении ответственными должностными лицами правил по предупреждению и ликвидации ЧС и требований в области гражданской обороны. В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека за это деяние предусмотрены такие санкции, как штраф до 80 тысяч рублей, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы на тот же срок.

Если в результате погиб человек, проектом предлагаются принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности в течение 3 лет. Если же в результате погибли два человека и более, срок лишения свободы может составить до 7 лет.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Правительство России и Верховный суд законопроект не поддерживают.

В отзыве кабмина говорится, что несоблюдение правил и требований при ЧС уже могут быть квалифицированы по статье «халатность» Уголовного кодекса. При этом санкции за халатность, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривают лишение свободы до 5 лет. Это более строгое наказание, чем предлагают депутаты.

Подобные аргументы приводит и Верховный суд России. В отзыве на проект говорится, что УК уже содержит ряд статей об ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей.