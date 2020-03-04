Общество

Псковские транспортные полицейские провели «Урок мужества» для самых младших школьников

Для учащихся первых классов Средней общеобразовательной школы №11 г. Пскова в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел «Урок мужества», организованный сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних и Общественным советом при Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Как отметил председатель Общественного совета при Псковском ЛО МВД России на транспорте Игорь Дебуш, цель урока – воспитание в подрастающем поколении высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.

Встреча с самыми юными школьниками состоялась в музее Псковских железнодорожников, где хранитель фондов музея Татьяна Костина провела для мальчишек и девчонок экскурсию по музею, а инспектор отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Виктор Ефимов рассказал о подвиге сотрудника транспортной милиции на ст. Дно лейтенанта милиции Пашкова Ивана Сергеевича в начале войны.

В завершении организаторы встречи пожелали детям успехов, а школьники, в свою очередь, поблагодарили взрослых за интересную встречу.