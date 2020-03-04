Общество

Открыт прием заявок на «Неделю здоровья»

В период с 16 по 20 марта в Пскове уже в шестой раз пройдет спортивное многоборье «Неделя здоровья», сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском городском Молодежном центре.

В этом году состязания будут проходить по следующим дисциплинам: волейбол, фитнес-тест, плавание, стрельба из лука, армрестлин и шашки.

До участия допускаются команды из 6 человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек.



Участникам необходимо приходить в спортивной форме, за единый стиль командам начислят дополнительные очки. Кроме того, нужно обязательно представить название команды, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Заявки принимаются от первых 10 команд. Зарегистрировать команду можно с 3 до 13 марта по ссылке

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр.